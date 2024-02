In der zweiten Hälfte blieb Mainz weiter gefährlich: Rönnow rettete gegen den eingewechselten Silvan Widmer (52.), Karim Onisiwo ließ nach einem Aussetzer Aissa Laidouni aus kurzer Distanz eine Riesenchance aus, der in dieser Saison glücklose Stürmer köpfte die Kugel am Tor vorbei (73.). Yorbe Vertessen, Neuzugang der Eisernen, hatte noch den Lucky Punch auf dem Schlappen, doch er kam an Robin Zentner nicht vorbei (88.). Somit blieb es beim 1:1-Remis in Mainz.