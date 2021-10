Greuther Fürth - VfL Bochum 0:1

Nach der Pause agierte das Kleeblatt mit mehr Druck. So zwang Meyerhöfer Riemann in der 49. Minute zur ersten Parade. Kurz darauf konnte der Bochumer Soares Fürth-Angreifer Itten beim Schussversuch gerade noch stören. Fürth agierte nun zielstrebiger und setzte sich kurzzeitig in der VfL-Hälfte fest. Bochum hatte einige gefährliche Momente zu überstehen.