Greuther Fürth - Bayern München 1:3

Vor 11.740 Zuschauern begann Fürth im 4-3-3 und war durchaus mutig mit hohem Pressing, doch bereits beim ersten schnellen Angriff der Münchner wurden die Schwächen der aktuell schlechtesten Abwehr der Liga bestraft. Alphonso Davies, als Linksaußen aufgeboten, spurtete über das halbe Feld, seine leicht abgefälschte Hereingabe schoss Thomas Müller flach aus rund 14 Metern über den linken Innenpfosten ins Tor (10.). Das Kleeblatt ließ sich erst mal nicht entmutigen. Die Mannschaft von Stefan Leitl, der einst elf Jahre lang in der Jugend und bei der zweiten Mannschaft das Trikot des FC Bayern getragen hatte, blieb aggressiv und baute immer wieder Druck auf. Begünstigt wurde dies auch durch Schlampigkeiten der Münchner im Aufbauspiel. Der Aufsteiger erkämpfte sich sogar ein Plus in der Eckball-Statistik. Der Mangel an Durchschlagskraft blieb bei den Fürthern aber ebenso offensichtlich wie die Defizite im Abwehrverhalten. Nach einem erneuten Angriff über links legte der als Zehner agierende Leroy Sane für Joshua Kimmich ab, der aus 18 Metern überlegt flach einschoss (31.). Zehn Minuten später streifte ein von Lewandowski artistisch abgelenkter Eckball die Latte.