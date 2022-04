Gladbach bestätigt Aufwärtstrend in Fürth

Die Borussen waren in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft, für die Franken hatte lediglich Griesbeck in der 30. Minute nach einer Ecke die Chance auf einen Anschlusstreffer, köpfte den Ball jedoch am Tor vorbei. Zu Beginn der zweiten Hälfte traten die Gastgeber mutiger auf, konnten ihre Druckphase jedoch nicht nutzen. Gladbach fand langsam zurück ins Spiel und eine Parade von Linde verhinderte in der 69. Minute das 3:0 nach einem Schuss von Thuram. In der 73. Minute schob Neuhaus zum vermeintlichen dritten Gästetor ein - da Kollege Thuram aber den Abwehrmann Viergever gefoult hatte, zählt der Treffer nicht.