Nach dem Seitenwechsel blieb Hertha die aktivere Mannschaft. Da sie immer wieder zu kompliziert spielten, konnten die Berliner sich aber nicht belohnen. Stattdessen erhöhte Greuther Fürth per Strafstoß, womit Hrgota der erste Doppelpack in dieser Saison gelang (71.). In der Schlussphase wehrte Innenverteidiger Linus Gechter zunächst auf der Linie die vorzeitige Entscheidung ab, ehe er im direkten Gegenzug per Kopfball den Anschluss erzielte (82.). Es blieb die einzige genutzte Großchance der Hauptstädter und Greuther Fürth feierte den fünften Heimsieg in Serie.