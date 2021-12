Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Augsburg nach vorne gefährlicher. Nur wenige Minuten waren gespielt, da vergab Hahn erneut: Burchert parierte seine Direktabnahme nach einer Flanke stark mit dem Fuß (48.) – es war die bislang beste Chance des Spiels. Die Partie blieb in der Folge intensiv. Die Fürther waren am Drücker, konnten die Angriffe aber nicht konsequent ausspielen. So legte sich das Tempo wieder und es blieb ereignisarm. In der Schlussphase übernahmen die Gäste dann nochmal das Spielgeschehen und wurden mit Ruben Vargas gefährlich: Sein wuchtiger Schuss ging knapp am ersten Pfosten vorbei ins Aus (67.).