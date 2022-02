Die Begegnung gestaltete sich im ersten Durchgang äußerst intensiv und temporeich. Die erste gute Gelegenheit hatte Fürth in der 5. Minute durch Branimir Hrgota, seinen Abschluss konnte FC-Verteidiger Luca Kilian gerade noch so verhindern. Köln verzeichnete gleich drei gute Möglichkeiten hintereinander. Jan Thielmann brachte seinen Weitschuss erst nicht auf den Kasten (13.), ehe Fürth-Keeper Andreas Linde einen Kopfball von Anthony Modeste stark parierte (14.). Wenig später traf Özcan per Hacken-Direktabnahme nur die Latte (15.). Fürth wurde über den eifrigen Jamie Leweling immer wieder gefährlich, Köln verpasste bei Kainz´ Freistoß die Führung (23.). Bis zur Pause kontrollierten die Kölner dann in Ruhe das Spielgeschehen, jedoch hatte Fürth über Timothy Tillman noch einmal eine Chance zur Führung. Der Fürther scheiterte jedoch an FC-Torwart Marvin Schwäbe (41.).