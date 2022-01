Den besseren Start in die Partie fanden die Hausherren. Bereits nach acht Minuten scheiterte Jetro Willems am stark reagierenden Robin Zentner. Besser machte es Jeremy Dudziak nur vier Minuten später. Nach einem Ballgewinn steckte Paul Seguin den Ball auf den 26-Jährigen durch, der den Ball unhaltbar ins lange Eck schlenzte. In den Folgeminuten kämpften sich die Gäste, die ohne ihren gesperrten Trainer Bo Svensson auskommen mussten, immer weiter ins Spiel. Nach einer knappen halben Stunde schoss Anton Stach einen Freistoß direkt aufs Tor. Sascha Buchert konnte mit letzter Kraft den Ball an die Querlatte lenken. Kurz vor der Pause schepperte das Aluminium erneut. Nach einer Flanke von Jonathan Burkardt klärte Willems an die eigene Latte. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff vergab Burkardt beinahe freistehend vor dem Fürther Tor. Die Führung des Franken zur Pause war äußerst schmeichelhaft.