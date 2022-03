Auch nach Wiederbeginn gestaltete sich die Partie zäh, viele kleine Fouls hemmten den Spielfluss. Die Freiburger waren nun zwar klar überlegen, jedoch fehlten dem SC im letzten Drittel die kreativen Ideen. Fürth konnte im Angriff nur noch für wenig Entlastung sorgen, ließ hinten aber kaum etwas zu. Einzig in der 66. Minute ergab sich für die Gäste aus Freiburg eine gute Chance, in Führung zu gehen: Haberer traf nach Vorlage von Sallai allerdings nur die Latte. In der Folge hielt Freiburgs Überlegenheit an, ein Durchkommen gegen die kampfstarken Hausherren aus Fürth gab es jedoch auch in den Schlussminuten nicht, in denen Chancen komplett ausblieben.