Fürth war Beginn an sehr engagiert und präsent. In der 16. Minute verpasste Branimir Hrgota nach Hereingabe von Julian Green am zweiten Pfosten nur knapp. Die SGE enttäuschte im gesamten ersten Durchgang und hatte keinen einzigen nennenswerten Abschluss. Fürth hingegen hatte die größte Möglichkeit kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einer Flanke von Jetro Willems blieb Paul Seguin noch an Martin Hinteregger hängen, der anschließende Abschluss von Hrgota landete am Außennetz.