Greuther Fürth - VfL Wolfsburg 0:2

Die Fürther versuchten viel, kamen aber bei allem Fleiß kaum in gute Abschlusspositionen. Kapitän Branimir Hrgota verzog in der 49. Minute, ein Schussversuch von Itten landete in den Händen von Wolfsburgs Torwart Koen Casteels (59.) und Paul Seguins aussichtsreicher Freistoß bleibt in der Wolfsburger Mauer hängen (76.). Der Tabellenführer hingegen spielte konzentriert, wirkte harmonisch, ließ den Ball gut laufen und hatte auch durch kompromisslose Defensivarbeit kaum Mühe, das Spiel zu kontrollieren. Lediglich die letzte Entschlossenheit im Strafraum fehlte – dies blieb aber folgenlos: Fürth war im letzten Drittel viel zu selten in Ballbesitz, um dauerhaft Druck aufzubauen. Casteels war in seinem 200. Bundesligaspiel kaum ernsthaft gefordert. Erst in der 86. Minute musste er nach einem Fallrückzieher von Dickson Abiama per Glanzparade klären. Die Gäste verwalteten weitgehend die frühe Führung, entschlossen aufs 2:0 spielten sie nicht. Am Ende fiel es aber doch. Nach einem leichten Kontakt von Sebastian Griesbeck an Waldschmidt bekam der VfL einen Foulelfmeter zugesprochen. Wout Weghorst trat an und verlud Fürth-Keeper Sascha Burchert mit einem Schuss ins linke Eck (90.+1).