Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf 1:1

Nach dem Seitenwechsel riss der HSV die Spielkontrolle mehr und mehr an sich. Dennoch fand Düsseldorf in Unterzahl zurück ins Spiel und kam nach knapp einer Stunde zu einer Großchance zum Ausgleich. Ein Pass des früheren Hamburgers Narey auf den einschussbereiten Hennings wurde aber in höchster Not abgefangen (59.).