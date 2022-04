Vor gut 25.000 Zuschauer*innen brauchten beide Mannschaften gut eine Viertelstunde Zeit, um in die Partie zu finden. Nachdem Daniel Gordon Bakery Jatta im Strafraum zu Fall gebracht hatte, hätte der HSV per Freistoß zur Führung einnetzen können. Doch Mario Vuskvic setzte zu hoch an (19. Minute). Auf der anderen Seite brachte Kilian Jakob den Ball auf Philipp Hofmann, der aber nur links am HSV-Tor vorbeiköpfte (20.). Doch dann klingelte es: Jatte fand per Flanke Robert Glatzel, der am zweiten Pfosten hochstieg und mit dem Kopf aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung der Hamburger traf.