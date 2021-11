Hamburger SV - Jahn Regensburg 4:1

Im Hamburger Volksparkstadion sahen 23.505 Zuschauer*innen einen von Beginn an überlegenen HSV. Die verdiente Führung erzielte Ludovit Reis in der 31. Minute. Nach einem schönen Zuspiel von Faride Alidou platzierte Reis den Ball ins kurze Eck. Doch Regensburg gelang die perfekte Antwort: Jan-Niklas Beste zog aus 19 Meter ab und traf ins rechte Eck (33.). Noch vor der Halbzeit gingen die Hausherren erneut in Führung. Alidou setzte sich rechts durch und verwandelte sein erstes Tor in der 2. Bundesliga (45.).