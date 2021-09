Hamburger SV - SV Sandhausen 2:1

Rund 20.000 Zuschauer*innen sahen im Volksparkstadion ein von Beginn an einseitiges Spiel. In der ersten Halbzeit vergaben Robert Glatzel, Moritz Heyer und Manuel Wintzheimer klare Hamburger Chancen, auch weil Sandhausens Torwart Patrick Drewes immer wieder parieren konnte. Torlos ging es in die Pause.