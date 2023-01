Erst nach der Pause wachte der Aufsteiger auf – und schlug dann eiskalt zu. Julian Niehues sorgte kurz nach Wiederbeginn per Kopf für den Ausgleich (49.) In der 66. Minute verwertete Terrence Boyd eine starke Kombination per Volleyschuss zum Führungstreffer. Hannover drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 88. Minute hatte Hannover dann die große Chance auf den Ausgleich: Nach einer Flanke von Philipp Köhn verpasste Maximilian Beier den Ball nur knapp, nachdem Kraus noch entscheidend abgefälscht hatte.