Hannover 96 ringt Bielefeld nieder

Verpasste Bielefeld dann erst den Ausgleichstreffer, hätte Hannover beinahe die Führung weiter ausgebaut, weil Christian Gebauer auf den eigenen Torwart zurückspielte, worauf Nielsen lauerte, sich dann aber so verschätzte, dass Martin Fraisl die Situation klären konnte (32.). Zwar fiel in der ersten Halbzeit nochmal der Ball zu Gunsten Hannovers in das Bielefelder Tor, doch Teucherts vermeintlicher Doppelpack wurde nach Prüfung durch den VAR zurückgenommen, weil Teuchert im Eins-gegen-Eins mit Gebauer den Bielefelder bei der Ballmitnahme an der Ferse getroffen und so zu Fall gebracht hat (45. +1).