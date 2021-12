Hannover 96 - Werder Bremen 1:4

Die Partie in Hannover benötigte ein wenig Anlaufzeit. Die erste Chance des Spiels hatten die Gäste mit einem Schuss aus spitzem Winkel von Anthony Jung. Besser wurde es dann in der 22. Minute: Leonardo Bittencourt sprintete mit Ball am Fuß und startete den Konter über die rechte Seite. Rund 20 Meter vor dem Tor bediente er Romano Schmid, der den Ball sehenswert ins Tor schlenzte. Hannover zeigte sich wenig beeindruckt – und konterte mit dem nächsten Traumtor! Einen Freistoß aus knapp 40 Metern schoss Sebastian Kerk direkt aufs Tor. Jiri Pavlenka stand etwas zu weit vor dem Kasten und so schlug der Ball im Tor ein. Der Ausgleich in der 34. Minute.