1:2 in Rostock: Arminia weiter punktlos

Hansa Rostock hat das Abendspiel in der zweiten Bundesliga am dritten Spieltag 2:1 zuhause gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Kai Pröger brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung. Janni Serra erzielte kurz nach Halbzeitwechsel den Ausgleichstreffer für die Arminia. Doch in den Schlussminuten entschied Damian Roßbach die Partie für Rostock und besiegelte damit die dritte Niederlage im dritten Spiel für Bielefeld.