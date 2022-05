HSV siegt in Rostock und spielt Relegation

Beide Mannschaften gingen vor 26.150 Zuschauer*innen direkt von Beginn an in die Vollen, wobei Hansa Rostock nur knapp einen Schnellstart verpasste, als Lukas Fröde per Kopfball nur das Aluminium traf (2. Minute). Die erste große Torgefahr des Hamburger SV vergab Mario Vuskovic, der nach einer Ecke den Ball scharf von Miro Muheim aufgelegt bekam, aber am langen Pfosten vorbeischoss (11.). Und diese Nachlässigkeit wurde direkt bestraft: Danylo Sikan nutzte seine Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Sebastian Schonlau, brachte den Ball in die Mitte, wo Nico Neidhart nachgerückt war und nur noch aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschieben musste (13.).