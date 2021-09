Hansa Rostock - Schalke 04 0:2

Nach dem Seitenwechsel ließ das zweite Tor nicht lange auf sich warten: Mehmet Aydin stand frei am zweiten Pfosten und spielte quer zu Terodde, der den Ball nur noch einschieben musste (49.). In der Mitte der zweiten Halbzeit entschied Schiedsrichter Arne Aarnink auf Handelfmeter für Rostock, nahm die Entscheidung jedoch nach VAR-Eingriff wieder zurück. Die Schalker zogen sich mit der Führung in die Defensive zurück, Hansa kam allerdings aus dem Spiel kaum zu Möglichkeiten und nutzte die Standards zu wenig aus. Mit seinen Treffern Nummer 151 und 152 fehlt Terodde nur noch ein weiteres Tor, um den Zweitliga-Torrekord von Dieter Schatzschneider einzustellen.