Beide Mannschaften warfen sich nun offensiv rein. Rostock aber mit etwas mehr Torgefährlichkeit. So war es wieder Verhoek, der diesmal selbst Paulis Torhüter Nikola Vasilj prüfte. Der abgefälschte Torschuss konnte der Bosnier aber parieren (10.). Auch wenn die Gäste aus Hamburg, Dritter der Tabelle, sich im Verlaufe der Spielzeit etwas mehr an Spielkontrolle erkämpften, fehlte es weiterhin an Torgefährlichkeit und Konsequenz im Torabschluss. So drängten die Hausherren weiter auf den Führungstreffer. Der Schuss von Nico Neidhart kurz vor Ende der ersten Hälfte wurde von Afeez Aremu unglücklich abgefälscht, Vasilj konnte mit einer starken Parade den Rückstand aber verhindern (40.). Nächster Fehler von Aremu, der den Ball verlor. Rostock mit schnellem Umschaltspiel. Ingelsson legt per Kopf auf Rhein ab, dessen Durchschuss wird aber noch von Jakov Medic per Grätsche abgeblockt (44.).