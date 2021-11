Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1:1

Nach der Pause fehlte den Gästen weiterhin die letzte Durchschlagskraft. Die Hertha hatte die eine oder andere Möglichkeit, für die Vorentscheidung zu sorgen. So zog Jovetic in der 55. Minute überhastet per Volley ab und vergab. Die Werkself war meist nur aus der Distanz gefährlich. Doch speziell die Schüsse von Kerem Demirbay sorgten bei Hertha-Schlussmann Alexander Schwolow für nicht allzu große Probleme.