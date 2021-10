Zur Pause brachte Borussia-Coach Hütter Pléa und Neuhaus, doch seinem Team fehlte weiterhin die Zielstrebigkeit in der Offensive. Zwar hatte Gladbach mehr Spielanteile und Torchancen, insgesamt agierte man aber nicht zwingend genug. Joker Plea konnte zwei Gelegenheiten nicht in ein Tor ummünzen (48./66.). Hertha verteidigte die Führung sehr diszipliniert und in den Schlussminuten mit letzter Kraft. Einzig durch Herrmann hatten die Gäste aus Gladbach nochmals eine gute Chance zum Ausgleich: Sein Schuss nach einem weiten und hohen Zuspiel von Bensebaini landete jedoch nur am Außennetz (84.).