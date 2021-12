Vor 5.000 Zuschauer*innen im Olympiastadion kam die Hertha beim Heimdebüt des neuen Trainers Korkut in der Anfangsviertelstunde zu drei guten Tor-Chancen durch Niklas Stark (10. Minute) und Suat Serdar (12. und 14.). Bei Serdars zweiter Gelegenheit rettete Joakim Nilsson auf der Torlinie per Kopf für den bereits geschlagenen Arminia-Torhüter Stefan Ortega. Erst danach fanden auch die Gäste besser in die Partie, sie näherten sich dem Tor von Hertha-Schlussmann Alexander Schwolow zunehmend an. Jedoch hatte Bielefeld Probleme, sich klare Möglichkeiten herauszuspielen. So ging es torlos in die Halbzeitpause.