In der siebten Minute der Nachspielzeit bewiesen die Gäste Cleverness und erzielten durch den eingewechselten Michael Gregoritsch doch noch den Lucky Punch zum 1:1-Ausgleich. Nach einem Diagonalball von Niklas Dorsch hob Fredrik Jensen die Kugel ein letztes Mal in die Mitte, dort setzte sich Gregoritsch durch und traf per Kopf ins rechte Eck (90.+7). Andreas Neuendorf, Co-Trainer der Berliner, sah in der hektischen Schlussphase die Rote Karte wegen grob unsportlichen Verhaltens in Richtung des vierten Offiziellen.