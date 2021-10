Hertha BSC - SC Freiburg 1:2

Personell setzte Hertha-Coach Dardai auf vier Neue in der Startelf. Der Fokus lag auf der Stärkung der Defensive. Das gelang zunächst ordentlich. Offensiv konnte man ebenso erste Akzente setzen. Serdar fand Jovetic (7.), der aber frei vor dem Tor verstolperte. Kurz darauf prüfte der Stürmer (15.) Freiburgs Torwart Flekken per direktem Freistoß. Umso bitterer war der Rückstand zwei Minuten später. Freiburgs Günter schlug einen Eckball in Richtung Lienhardt, der das Kopfball-Duell gegen Selke gewann und einköpfte (17.).