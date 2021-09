Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1

Nach dem Befreiungsschlag in Bochum (3:1) wollte Hertha unbedingt nachlegen und war zu Beginn die aktivere Mannschaft. In der Spielgestaltung tat man sich aber sichtlich schwer, da die Fürther früh pressten. Dadurch ergaben sich für den Aufsteiger einige Offensivaktionen, die allerdings ungefährlich blieben. Die erste große Chance bot sich schließlich dem Berliner Suat Serdar: Der Matchwinner der vergangenen Woche in Bochum (zwei Tore) wurde von Ishak Belfodil gut in Szene gesetzt. Der Abschluss aus rund 16 Metern ging zwar knapp daneben (16.), sorgte aber dennoch für Aufwind im Berliner Spiel.