Auch in der zweiten Halbzeit ist es mehrfach Kramaric, der die Torchancen zugespielt bekommt, am Ende aber zu inkonsequent im Abschluss war oder an VfL-Torhüter und Assistgeber Riemann scheiterte: Erst setzt Angelo Stiller den Kroaten per Flanke völlig frei auf Höhe des Elfmeterpunktes in Szene (49.), dann bediente Baumgartner Kramaric in der Mitte des gegnerischen Strafraumes (51.). Doch der TSG gelingt der Anschlusstreffer zum 1:1-Ausgleich dann doch noch, mit Beteiligung von Kramaric. Dieser spielt den Ball von der rechten Seite in den Rückraum auf Nationalspieler David Raum, der von der Strafraumkante aus ins obere rechte Eck vollendete (54.).