In der Anfangsphase fehlte beiden Mannschaften vor 11.525 Zuschauer*innen die Präzision in den Abschlüssen. Kiel war dabei offensiv aktiver, was sich schließlich kurz vor der Halbzeitpause auszahlte. Phil Neumann bediente den eingewechselten Joshua Mees, der den Ball mitn einer spektakulären Volleyabnahme im Kasten von Jiri Pavlenka unterbrachte (45. Minute).