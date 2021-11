Karlsruher SC - Hamburger SV 1:1

Direkt nach dem Seitenwechsel verpassten Heyer und Robert Glatzel eine Doppelchance (46.), bevor das Spiel ruhiger wurde. Erst in der Schlussphase drehte der Karlsruher SC wieder auf. Marvin Wanitzek scheiterte jedoch an HSV-Keeper Marko Johansson, sodass es beim 1:1 blieb. Für den Hamburger SV war es bereits das achte Remis in der laufenden Saison.