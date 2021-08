1. FC Köln - VfL Bochum 2:1

Das Spiel startete vor 25.000 Zuschauer*innen in Köln mit offensiv stark aufspielenden Hausherren. Zunächst traf Anthony Modeste die Latte, dann ins Tor in der 9. Spielminute. Doch der Treffer zählte nicht. Es war ein Foul vorausgegangen. Wenige Minuten später lag der Ball erneut im Bochumer Tor. Wieder wurde der Treffer zurückgenommen. Glück für den VfL. Dejan Ljubici sprang der Ball vor dem Abschluss an die Hand (15.). Erst kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste aus Bochum zu einer Konterchance. Simon Zollers Pass auf Gerrit Holtmann war allerdings zu unsauber (43.).