1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth 3:1

Den besseren Start in die Partie erwischten die Fürther. Sie pressten aggressiv und nutzten gleich die erste Chance: Nach einer schnellen Passfolge konnte Meyerhöfer völlig frei auf FC-Keeper Horn zulaufen und schob diesem den Ball durch die Beine (7.). Nach der frühen Führung der Gäste betrieb Köln viel Aufwand, wurde aber nicht wirklich gefährlich. Fürth hingegen hatte erneut eine Großchance auf 2:0 zu erhöhen, diese blieb jedoch ungenutzt. Innerhalb von Sekunden traf Dudziak gleich zweimal den Innenpfosten (32.). Auf der Gegenseite war Köln einem Tor bis zur Pause nur noch einmal nah, als Modeste per Kopf an Fürths Torwart Funk scheiterte (43.).