Die Bielefelder verursachten in den Folgeminuten noch zwei weitere Elfmeter leichtfertig: Erst Andres Andrade und dann erneut Prietl stellten sich plump an und foulten eindeutig, sodass auch Burkardt (75.) und der eingewechselte Marcus Ingvartsen (79.) zum Punkt schreiten durften. Beide FSV-Akteure blieben cool und schraubten das Ergebnis so in die Höhe. Ansonsten passierte in der zweiten Halbzeit nicht viel, da Bielefeld vorne keine Gefahr ausstrahlte und die Mainzer dadurch verwalten konnten.