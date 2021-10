FSV Mainz 05 - FC Augsburg 4:1

Mainz ließ im Offensivspiel nicht nach und das zahlte sich aus. Diesmal fing Onisiwo den Ball ab und chippte zu Burkardt, der aus kurzer Distanz einnickte (25.). Die Gäste aus Augsburg fanden in der Abwehr kaum Zugriff in das Mainzer Spiel und auch im Angriff gelang in der ersten Halbzeit wenig.