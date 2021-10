FSV Mainz 05 - FC Union Berlin 1:2

Union kam mit ordentlich Wut im Bauch aus der Kabine und wollte klarer nach vorne spielen. Zunächst vergaben Ryerson und Kruse aus aussichtsreichen Positionen. Die Berliner machten aber weiter und belohnten sich schlussendlich selbst: In der 69. Minute verlor Barreiro den Ball, der bei Max Kruse landete. Der ehemalige Nationalspieler spielte einen perfekten Pass auf Awoniyi, der Bell abschüttelte und zum Ausgleich einnetzte. Es war das 100. Bundesliga-Tor in der Geschichte der Eisernen. Damit aber nicht genug. Vier Minuten später erhielt der Angreifer den Ball nach einem Einwurf erneut, schüttelte wieder seine Gegenspieler ab und ließ Zentner keine Chance. Spiel gedreht! Mainz fand daraufhin keine Antwort mehr. Union überholt damit die Gastgeber in der Tabelle.