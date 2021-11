FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 1:1

In Mainz starteten beide Mannschafften vor 26.000 Zuschauer*innen offensiv in die Partie, doch der "Effzeh" hatte mehr vom Spiel. Ondrej Duda scheiterte in der 20. Minute zunächst an Keeper Robin Zentner, den Nachschuss setzte der Kölner über das Tor. Nach weiteren Großchancen der Gäste war es schließlich der Mainzer Jonathan Burkardt, der zur Führung einnetzte. Karim Oniwiso verlängerte per Kopfball und Burkardt tanzte die Abwehr aus, bevor er platziert ins linke Eck traf (41.).