FSV Mainz 05 - SC Freiburg 0:0

Die Gäste kamen am Ende nur noch selten zu Entlastungsangriffen. Quasi mit dem Schlusspfiff hatte Vincenzo Grifo die größte Freiburger Chance. Den 17-Meter-Schlenzer konnte FSV-Torwart Robin Zentner jedoch parieren. Der SC bleibt ungeschlagen und stellt damit einen Vereinsrekord ein – vor 17 Jahren waren die Breisgauer zuletzt an den ersten fünf Spieltagen in der Bundesliga ohne Niederlage geblieben. Mit neun Punkten liegen die Freiburger ebenso im Soll wie das Team von Bo Svensson, das mit zehn Zählern auf dem Konto weiter oben mitmischt.