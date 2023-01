So konnten die Gäste nur zwei Minuten später noch auf 2:4 verkürzen (72.). Keven Schlotterbecks Kopfball in der 78. Minute ging nur um Zentimeter am Pfosten vorbei. Am Ende rettete Mainz das Ergebnis über die Zeit, Onisiwo setzte per Konter den Schlusspunkt zum 5:2 (87.).