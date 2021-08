Nach dem enttäuschenden Auftritt beim 0:2 in Bochum veränderte FSV-Trainer Bo Svensson seine Startformation gleich auf fünf Positionen. Das zeigte Wirkung. Die 05er, die zum Saisonstart massive Corona-Ausfälle zu beklagen hatten, agierten vor heimischer Kulisse mit 11.500 Zuschauern von Beginn an druckvoll und schafften früh klare Verhältnisse. In der 15. Minute sorgte Neuzugang Anderson Lucoqui bei seinem Debüt im Mainzer Trikot im zweiten Versuch für die umjubelte Führung, nachdem er zunächst an Gäste-Torwart Sascha Burchert gescheitert war. Nur drei Minuten später traf Routinier Adam Szalai nach Vorarbeit von Silvan Widmer per Direktabnahme.