Borussia M'gladbach - FC Bayern München 1:1

Nach dem Seitenwechsel waren die Bayern am Drücker, vergaben allerdings weiter große Chancen gegen einen immer stärker werdenden Gladbacher Schlussmann. In der Schlussphase drehten die Fohlen dann noch einmal auf und es gab Diskussionen. Sowohl in der 81 als auch in der 83 Minute ging Joker Thuram nach Kontakten von Upamecano zu Boden. Schiedsrichter Fritz entschied sich jeweils gegen Elfmeter und wurde vom Videoassistenten auch nicht korrigiert. So endete das Spiel mit einem Unentschieden.