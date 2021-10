1. FC Nürnberg - Hannover 96 0:0

Die Anfangsphase der Partie war etwas zerfahren. In der neunten Minute hatte Hannover die erste Chance: Nach einer Hereingabe von der rechten Seite landete der Ball bei Kerk, der per Flugkopfball den Ball aufs Tor brachte. Dort parierte allerdings Mathenia stark. Der Club benötigte deutlich länger für seine erste nennenswerte Offensivaktion. Nach einer knappen halben Stunde legte Dovedan auf Shuranov ab, dessen schon aus 13 Metern war aber zu ungenau. Die größte Chance des ersten Abschnitts dann kurz vor der Pause. Möller Daehli ging im Strafraum lässig an Börner vorbei und feuerte den Ball an den Pfosten.