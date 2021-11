In der 34. Minute nahm Diaby dann einen langen Ball von Jonathan Tah so mit, dass er die Führung erhöhen konnte. Nach dem Seitenwechsel zog sich Bayer zurück und lauerte auf Konter. Leipzig spielte sich zumeist am Strafraum fest, zwingende Aktionen waren Mangelware. Eine der wenigen Tormöglichkeiten nutzte RB-Torjäger Silva per Kopf zum Anschluss - 1:2 (62.). Doch den erhofften Aufschwung bremste Frimpong mit seinem ersten Bundesligatreffer prompt aus: Leipzig-Verteidiger Angelino fälschte seinen Schuss unhaltbar für Leipzigs Ersatztorwart Josep Martinez ab (64.). Leverkusen blieb die gefährlichere Mannschaft. Diaby (72.) traf den Pfosten. Szoboszlai hätte es in der Schlussphase noch einmal spannend machen können, jedoch setzte er einen Handelfmeter an den Pfosten (88.).