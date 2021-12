Leipzig war von Beginn an besser im Spiel. Mit schnellen Kombinationen durch das Zentrum schaffte RB Platz für die schnellen Außenspieler. So kamen die Hausherren früh zu guten Gelegenheiten: Konrad Laimer (7.) und Silva (10.) verpassten die Führung nur knapp – Gladbach-Keeper Sommer hätte nicht mehr eingreifen können. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste aus Gladbach für eine kurze Phase besser in die Zweikämpfe und konnten so das Spiel aus der eigenen Hälfte auch mehr in Richtung RB-Tor verlagern.