RB Leipzig - VfL Bochum 3:0

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase des zweiten Durchgangs brachte Jesse Marsch in der 69. Minute Silva und Szoboszlai in die Partie – und beide Joker stachen sofort. Nach nur 42 Sekunden flankte der Ungar auf den Portugiesen, der die Führung für die Bullen erzielte. RB jetzt wieder im Rausch und vor allem Silva drehte auf. Sein perfekter Pass wurde in der 73. Minute sehenswert von Nkunku per Chip über Riemann veredelt. Der Franzose machte fünf Minuten später nach Vorlage von Gvardiol - ebenfalls per Heber - den Deckel drauf.