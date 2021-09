RB Leipzig - Hertha BSC 6:0

Hertha-Trainer Pal Dardai reagierte in der Halbzeit auf das Fiasko und stellte in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette um. Zudem brachte der Ungar Dennis Jastrzembski als Linksaußen, der den Ex-Leipziger Davie Selke mit Flanken füttern sollte. Dazu brauchte Hertha allerdings den Ball und das war zunächst noch immer ein Problem. So schickte Dardai (50.) mit einem unglaublichen Fehlpass Nkunku auf die Reise, der jedoch gnädigerweise über den Kasten schoss. Auch Mukieles Schuss (53.) landete über dem Tor, nachdem sich RB wie im Training durch den Hertha-Strafraum kombinieren durfte. Wenn es schnell wurde, war Hertha hilflos. Poulsen schickte Nkunku in den Berliner Strafraum und genau dort packte Nationalspieler Niklas Stark eine Grätsche aus. Forsberg verwandelte den fälligen Elfmeter problemlos (60.). Dann schaltete Marsch schon in den Brügge-Modus und nahm Poulsen, Forsberg sowie Kevin Kampl vom Platz. RB ließ trotzdem nicht nach, allen voran Nkunku. Der Franzose zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern genau in den Winkel (70.), sieben Minuten später legte Haidara nach (77.).