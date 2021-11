RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1

RB Leipzig startete vor 43.429 Zuschauer*innen mit viel Druck in die Partie, was dem BVB kein ruhiges Aufbauspiel ermöglichte. Dementsprechend gehörte auch die erste Großchance den Hausherren. Christopher Nkunku scheiterte jedoch an BVB-Torwart Gregor Kobel (13. Spielminute).