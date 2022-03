Und obwohl eigentlich fast ausschließlich RB am Ball war - am Ende mit einer Ballbesitz-Quote von 72 Prozent – waren es die Gäste aus Freiburg, die in der 38. Spielminute mit dem Treffer von Ermedin Demirovic in Führung gingen. Vorangegangen war eine unglücklich geklärte Angriffssituation im Leipziger Strafraum durch die RB-Spieler Kevin Kampl und Amadou Haidara. Mit dem 0:1 Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.