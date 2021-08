RB Leipzig - VfB Stuttgart 4:0

Kurz darauf kam es für die Stuttgarter noch schlimmer, als ein Halbfeld-Freistoß von Szoboszlai, der eher als scharfe Hereingabe in den Strafraum gedacht war, an allen vorbeisegelte und im Tor von Müller landete (52.). So war die Partie schon entschieden, als Schiedsrichter Florian Badstübner in der 63. Minute nach einem Handspiel von Marc-Oliver Kempf in dessen 100. Bundesliga-Spiel auf Elfmeter für Leipzig entschied. Neuzugang Silva erzielte seinen Premierentreffer im RB-Trikot (65.). Im Anschluss an das 4:0 verlor das Spiel ein wenig an Tempo.