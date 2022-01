RB Leipzig hat in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg einen 2:0-Erfolg gefeiert. In einem über lange Zeit defensiv geprägten Spiel brachte Willi Orban die Leipziger mit einem Abstauber in Führung. In der Schlussphase veredelte Josko Gvardiol einen eiskalten Konter per Lupfer zum Endstand.